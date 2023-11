Janvārī cer uzsākt paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientu dzīvesvietā

No 1.oktobra pacientiem vajadzības gadījumā bija jāsāk saņemt veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, savukārt sociālā aprūpe, psihosociālais atbalsts un tehniskie palīglīdzekļi būtu pieejami no 2024.gada 1.janvāra. Šobrīd NVD cer, ka veselības aprūpes pakalpojumus pacienti varēs saņemt no nākamā gada pirmās dienas.