Lielākajā daļā Latvijas teritorijas uz autoceļiem ir apgrūtināta braukšana

No valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Tūjai, uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā, kā arī uz Daugavpils šosejas (A6) visā posmā.