Raidījums vērtē: kādas ir Kariņa un Kallasas iespējas tikt ievēlētiem NATO ģenerālsekretāra amatā?

Cīņa par amatu notiek arī Baltijā. Pirmā savu interesi izrādīja Igaunijas pašreizējā premjerministre Kaja Kallasa . Viņa izskatās pēc ideāla kandidāta. Pirmkārt, viņa nāk no valsts, kas viena no pirmajām drošībai tērēja 2% IKP.

Turklāt Igaunija ir apņēmusies līdz 2027. gadam palielināt aizsardzības tēriņus līdz 3% no kopprodukta. Otrkārt, viņa ir sieviete. Oficiāli dzimums nav kritērijs, taču pērn Madrides samitā pieņemtā stratēģija ietver arī dzimuma līdztiesības jautājumus.

Kallasas potenciālu gan sašūpojis nesenais skandāls Igaunijā, kurā viņas vīrs tiek vainots par darījumu veikšanu ar Krieviju. Pati Kallasa to nosaukusi par raganu medībām un neatkāpās no amata pat pēc tam, kad uz to netieši aicināja prezidents Alars Kariss.