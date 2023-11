Situācija uz Ukrainas un Polijas robežas Latvijas pārtikas nozarei var radīt ievērojamus zaudējumus eksportā

Kā atzīmē Šure, Ukraina Latvijas pārtikas nozarei ir svarīgs partneris gan eksportā, gan izejvielu piegādēs. Situācija uz Ukrainas un Polijas robežas un līdz ar to piegādes uz un no Ukrainu pašlaik ir neprognozējamas, pārvadājumu grafiki ir dramatiski nobīdījušies no divām dienām līdz pat vairākām nedēļām. "Daudzas transporta vienības ir paralizētas, stāvot uz robežas Polijā un Ukrainā, ietekmējot arī citu eksporta līgumu izpildi," norāda Šure.