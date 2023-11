"Gluži kā Oskars kino žanrā." Latvija kļuvusi par nozīmīgākā kormūzikas konkursa "Grand Prix" posmu

Latvija turpmāk būs viena no sešām konkursa dalībvalstīm un konkursa posmiem, savukārt "European Grand Prix" fināla konkurss , kurā uzstājas tikai iepriekšējā gada EGP konkursu uzvarētāji, Jūrmalā notiks 2028. gadā.

"European Grand Prix for Choral Singing" jau kopš 1988. gada ir ikgadējs kormūzikas konkurss, kurā par "Grand Prix" titulu sacenšas labākie kori no visas pasaules. Posma uzvarētājs nākamajā gadā tiekas ar pārējo posmu uzvarētājiem un tādejādi, savā starpā sacenšoties, tiek noskaidrots labākais no labākajiem koriem pasaulē. Kormūzikas zinātājiem ļoti labi ir pazīstami šo pilsētu nosaukumi – Tolosa Spānijā, Areco Itālijā, Debrecena Ungārijā, Maribora Slovēnijā un Varna Bulgārijā, un nu arī Jūrmala tiks iezīmēta uz lielās kormūzikas kartes.