LATVIJAS PORTRETI ⟩ "Un tad es pateicu Dievam – paldies!" Sarežģītā dzīve ar "īpašo bērnu"

Manam aicinājumam tikties "Facebook" grupā atsaucas septiņgadīgā Raivja māmiņa Rasma no Rēzeknes. Pirms braukšanas brīdina, ka pie durvīm mūs sagaidīs Leons - teju gadu vecs un spēcīgs suns, kas cītīgi pilda savu pienākumu un sargā mājiniekus. Kamēr viņš aposta atbraucējus, fonā dzirdamas bērnu balsis un multfilmu skaņas. Koridora galā mūs ar smaidu sagaida Rasma, aiz viņas noslēpies arī Raivis. Viņš tūlīt man no rokām paņem atvesto želejkonfekšu paciņu, kaut ko savā valodā stāstot. Raivis komunicē vārdos, kurus es nesaprotu, – to, kā viņš jūtas un ko vēlas, šobrīd var saprast tikai Rasma un viņa bērnudārza audzinātāja. Šogad Raivis sācis skolas gaitas un iet pirmajā klasē.