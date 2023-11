Pieteikšanās uz "Bigbank" subordinētajām obligācijām publiskajā piedāvājumā ievērojami pārsniegusi noteikto limitu

"Bigbank" valdes priekšsēdētājs Martins Lents informē, ka, pateicoties ieņēmumiem, kas gūti no obligāciju emisijas, "Bigbank" var turpināt īstenot savu biznesa stratēģiju, vienlaikus nodrošinot atbilstību noteiktajām prasībām attiecībā uz kapitālu. Atbilstoši stratēģijai banka plāno turpināt izaugsmi it īpaši mājokļu un biznesa kredītu produktu jomā.

Emitējot subordinētās obligācijas, "Bigbank" valde nolēma pilnībā apstiprināt visu investoru pieteikšanos līdz 3000 eiro apmērā. "Bigbank" grupai piederošo uzņēmumu darbiniekiem tika piešķirti 100% no obligācijām, kurām tie pieteicās, bet pārējiem investoriem - 2,46% no to norādītā apjoma, kas bija lielāks par 3000 eiro. Obligāciju skaits ar decimālskaitļiem aiz komata ir noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.