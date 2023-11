VIDEO ⟩ "Aizmigt pēc tam ir ļoti grūti!" Dzirciemā naktsmieru bojā ceļa remontdarbi

"No tāluma izskatās, ka tiek remontētas lietus notekūdeņu vietas Jūrmalas gatvē. Es saprotu, ka visādi ielas remontdarbi ir jāveic, bet vai tiešām šādi mazie darbi ir jādara naktī? Cilvēkiem taču no rīta jāceļas uz darbu, bērni jāved uz skolu. Es no tā trokšņa pamodos un aizmigt pēc tam ir ļoti grūti! Vai tiešām nav nekāda likuma, kas to ierobežotu?" raidījumam stāsta Liene.