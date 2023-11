"Pasažieru vilciens" pēc jauno vilcienu saņemšanas mainīs zīmolu uz "Vivi"

""Vivi" ievada jaunu posmu AS "Pasažieru vilciens " attīstībā, kurā esam ielikuši spēcīgus pamatus tam, lai uzlabotu vilciena pasažieru pārvadājumu kvalitāti un pieejamību.

AS "Pasažieru vilciens".

Tas nozīmē ne vien mūsdienīgākus vilcienus, bet arī jauna līmeņa pasažieru pieredzi tajos, vilcienu kursēšanas biežumā, pasažieru apkalpošanā, biļešu iegādē un informācijas pieejamībā tīmekļvietnē un lietotnē," norāda AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Nosaukums "Vivi" ir veidots no saukļa "Vienā vilcienā" vārdu pirmajiem diviem burtiem. Sauklis "Vienā vilcienā" simbolizē pārvietošanos no punkta A uz punktu B ātrā, paredzamā un uzticamā veidā.

Tas runā par kustību un cilvēku pārvietošanās paradumiem: cilvēki ir vienoti braucienā, kas ļauj visur paspēt laikā, neatkarīgi no katra galamērķa. Skatoties no valodnieciskā aspekta, no latīņu "vīvus" atvasinātais "vivi" nozīmē dzīvs. Vilciena pasažieru pārvadājumi nodrošina iedzīvotājiem pārvietošanos un mobilitāti, tie palīdz radīt iespēju dzīvei un ilgtspējīgai attīstībai.