"Es gāju atvadīties no tēta, kaut kādā ziņā arī no brāļa." Aija Andrejeva par Santjago ceļu

Andrejeva intervijā žurnāla "Santa" decembra numurā atminas ceļojumu. Sākotnēji viņa uzskatīja, ka doties Santjago ceļā esot klišejiski, taču 2022. gadā negaidīti izlēmusi, ka viņai tas vajadzīgs. "Neviens, kuru tur satiku, negāja šo ceļu sporta pēc vai tāpat vien. Katram kaut kas ir uz sirds. (..) 2022. gada pavasarī… Negaidīti izlēmu, ka man to vajag. Sāku gatavoties, un septembrī kopā ar draudzeni Diānu gājām. Bijām nolēmušas iet savā tempā, un – gribam, ejam kopā, negribam, šķiramies. Jo dienas beigās ceļš tāpat ir katram savs."

"Es gāju atvadīties no tēta, kaut kādā ziņā arī no brāļa [Aijas brālis Anrijs bez vēsts pazuda pirms 18 gadiem šosejas Rīga–Daugavpils posmā starp Lielvārdi un Ikšķili un tā arī neatradās - red.]," skaidro Aija, kura kopumā pievarējusi ap 400 kilometru garu ceļu. Viņa arī kādam ceļā satiktam īram paziņojusi:

"Pēdējo kilometru līdz bākai es skrēju – tiklīdz no kalna ieraudzīju okeānu. Asaras jau bira. Pie bākas apsēdos, un asaras lija kā ūdens. Šajā vietā, saulītei norietot, atvadās no mirušajiem. Austiņās uzliku dziesmu "Последняя поэма" (Poslednyaya poema) no filmas "Вам и не снилось…", kas mums ar tēti bija īpaša.