No "Kā mēs tiksim galā?!" līdz laimes asarām. Saruna ar Vidzemes slimnīcā dzimušo trīnīšu mammu

Divi no trīs brālīšiem ir identiskie dvīņi. "Taču viņi visi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tomēr ar visu to mums lieliski izdodas viņus atšķirt. Evanam ir hemangioma, un viņš pats par sevi ir lielāks un smagāks nekā pārējie brālīši. Neitanam austiņa ir kā mazam elfam, tāpēc mūsmājās mēs viņu saucam par mazo elfiņu, savukārt Stefans ir vismazākais no brālīšiem. Raksturs gan, vismaz šobrīd, puišiem ir pavisam atšķirīgs. Dvīņi ir daudz nemierīgāki, taču Neitans ir ļoti mierīgs. Stefans vienmēr smaida, turpretī Evans ir ļoti nopietns un reti uzdāvinās savu smaidiņu. Neitanam ir vissaldākais miedziņš."