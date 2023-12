Videospēļu straumētājs mirst pēc piecām naktīm tiešsaistē

Videospēles un to straumēšana internetā pēdējo 20 gadu laikā attīstījusies tiktāl, ka ar to var pat nopelnīt naudu.

Pastāv aizdomas, ka viņš miris no spēku izsīkuma pēc tam, kad tiešraidē straumējis spēli piecas naktis pēc kārtas.

Jaunieša tēvs apgalvo, ka dēlu mediju kompānija pārliecinājusi pāriet no dienas maiņas uz nakts maiņu, lai nopelnītu vairāk naudas. Tas nozīmē, ka viņš straumēja no pulksten deviņiem vakarā līdz sešiem no rīta, piecas naktis pēc kārtas pirms viņa nāves dienas.