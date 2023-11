Pēc vardarbības incidenta Dobeles novadā LIZDA aicina vecākus runāt par vardarbīgas rīcības nepieļaušanu

Viņš piekrita, ka video no malas izskatās "tiešām ļoti nežēlīgs", vienlaikus skolēnus nevarot raksturot kā vardarbīgus. Skolas direktors gan pauda neizpratni, kāpēc skolēni par notikušo incidentu nolēmuši to publicēt sociālajos tīklos, nevis vērsties pie viņa. Par notikušo esot uzzinājis no cietušā zēna mātes. Incidents tiks izskatīts skolas padomē, kā arī skola to pārrunās ar vecāko zēnu vecākiem.