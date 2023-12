Banka "Citadele" plāno piedāvāt labvēlīgus hipotekārās kreditēšanas noteikumus "neatkarīgi no politiķu lēmumiem"

Patlaban Saeimā izskatīšanā ir grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, saskaņā ar kuriem paredzēts noteikt nodevu daļai no bankas saņemtajiem procentu maksājumiem no hipotekārajiem kredītiem, lai pēc tam no šīs nodevas ieņēmumiem Valsts ieņēmumu dienests veiktu kredītu procentu kompensācijas izmaksu hipotekāro kredītu ņēmējiem. No šīs nodevas iekasētos līdzekļus plānots novirzīt gandrīz visiem hipotekāro kredītu aizņēmējiem, nevērtējot faktisko nepieciešamību.