Reģionālo autobusu maršrutiem Pierīgā galapunkts pārceļas atpakaļ pie Spīķeriem

No piektdienas saistībā ar pabeigtiem pārbūves darbiem galvaspilsētas centrā vairākiem reģionālo autobusu maršrutiem no Rīgas galapunkts tiek pārcelts no Turgeņeva ielas (pie Zinātņu akadēmijas) atpakaļ uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu jeb pieturu "Rīga (Spīķeri)", informēja Autotransporta direkcijā (ATD).