BEZ SPRIEDZES ⟩ "Sapratu, ka nevarēšu to vienmēr kontrolēt." Katrīna par dzīvi ar Tureta sindromu

"Tajos brīžos sēžu un neko nedaru, bet tiki tikai nāk un nāk. Man dažreiz roka saslēdzas dūrē un es nevaru parakstīt, man vajag aiziet pie māsiņas, vai viņa var palīdzēt. Dažreiz arī pa kaut ko uzsitu, tāpēc pēc tam izeju ārā no klases, lai pārējie var kaut cik pamācīties."

"Ko tu dari?"

"Skolā no cilvēkiem no citām klasēm esmu dzirdējusi nejaukus jautājumus – kāpēc tu tā, šitā dari? Neesam draugos. Viens cilvēks arī domāja, ka tas ir dēļ Covid-19 vakcīnas. Bija viena meitene, kas jautāja: ko tu dari, kāpēc izrādies? Es viņai pasaku, ka tas ir Tureta sindroms un to nekontrolēju. Viņa nodomāja, ka es kaut ko izgudroju."