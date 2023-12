Sieviete, kura visu mūžu nodzīvojusi viena, atklāti par mītiem un vientuļnieka dzīves priekšrocībām

Mums patīk būt noteicējiem, neatkarīgi no tā, vai tas nozīmē kontrolēt savu naudu un to, kā to tērējam, iekārtot mājokļus, kas ir mūsu svētvietas, veidot mūsu pašu svētku tradīcijas vai pilnībā pašiem lemt par to, kad ejam gulēt, ko ēdam, kādus seriālus skatāmies un vai tualetes poda vāks ir pacelts vai nolaists.