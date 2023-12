Billija Eiliša vaino žurnālu viņas seksualitātes atmaskošanā

Eiliša nesenā intervijā žurnālam "Variety" lika noprast, ka viņai patīk sievietes.

Šā gada "Hitmakers" ceremonijā viņai tika vaicāts plašāks komentārs par to.

"Paldies "Variety" par balvu un to, ka atmaskojāt mani uz sarkanā paklāja 11 no rīta tā vietā, lai runātu par jebko citu, kam ir nozīme.

Man patīk puiši un meitenes, lieciet mani mierā par to, lūdzu.

Kuru tas vispār interesē? Labāk straumējies "What Was I Made For"," vietnē "Instagram" raksta Eiliša.

Žurnāla intervijā, kas tika publicēta 13. novembrī, Eiliša sacīja: "Es nekad neesmu uzskatījusi, ka varētu labi saprasties ar meitenēm."

"Es viņas tik ļoti mīlu. Es mīlu viņas kā cilvēkus. Mani viņas piesaista kā cilvēki. Mani viņas piesaista pa īstam."

Vaicāta par viņas seksualitāti sarkanā paklāja pasākumā, viņa atbildēja: "Es nenojautu, ka cilvēki to nezina."

"Ieraudzīju rakstu, un man bija tāds: "Ak, es laikam šodien iznācu no skapja". Bet man tas ir aizraujoši... Ir forši, ka viņi zina," tā Eiliša.

Viņa arī norādīja, ka īsti netic jēdzienam "iznākt no skapja" un idejai, ka cilvēkiem ir jāatklāj sava seksualitāte. "Kāpēc mēs nevarētu vienkārši eksistēt?" viņa vaicāja. "Es to daru ilgu laiku un vienkārši par to nerunāju."

Billija kopā ar savu brāli producentu Fineasu saņēma balvu par dziesmu "What Was I Made For" filmai "Bārbija" kategorijā "Gada filmu dziesma".