Evelīna Pārkere izstrādājusi iepazīšanās aplikāciju

Aplikācija ir domāta visiem no 18 gadu vecuma, kas vēlas atrast draugus vai otru pusīti, taču tā atšķiras jau no tirgū esošajām aplikācijām, par ko stāsta Evelīna Pārkere: ““RiskMe” atšķiras ar pilnīgi visu. Kad ieej aplikācijā, tad no sākuma katrs izveido savu mākslīgā intelekta avatāru, kurš būs tavs atspulgs aplikācijā. Tālāk katram ir jāizveido izaicinājums, kas atspoguļos avatāra personību un intereses. Izaicinājums var būt arī ļoti vienkāršs, piemēram, uzmini manu kafijas pasūtījumu vai pastāsti par savu sliktāko randiņu! Kad lietotājs ir izpildījis tavu izaicinājumu un izaicinātājs ir apstiprinājis, tikai tad ir iespējams atklāt cilvēka pilno profilu, kurā ir iespējams redzēt visas profila bildes, ne tikai mākslīgā intelekta ģenerētas bildes. Izpildot izaicinājumu, katrs jau būs ieguvis savu pirmo kopīgo atmiņu ar šo cilvēku, līdz ar to turpmāko komunikāciju turpināt būs jau daudz vieglāk, jo būs jau izveidojusies emocionālā saikne ar otru cilvēku.”