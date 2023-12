Pazuduši divi apsūdzētie krimināllietā par vērienīgo armijas preču piesavināšanos

Staņiševski apsūdz noziegumu organizēšanā, šaujamieroču munīcijas iegūšanā un arī to nelikumīgā vešanā pāri Latvijas robežām. Viņš preces tirgojis lielākoties uz Eiropas Savienības valstīm, bet ne tikai. Prokurore nav atklājusi, vai kaut kas no nozagtajām precēm varētu būt nonācis arī nedraudzīgās kaimiņvalstīs.

Kratīšanās pie Staņiševska atrada daļu no armijai nozagtā. Visas ASV dāvinātās nakts redzamības iekārtas nav atgūtas. Viņu kopā ar dzīvesbiedri apsūdz arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 183 000 eiro apmērā. Pērn ar tiesas spriedumu viņiem konfiscēti dažādi kustami un nekustami īpašumi.

Neviens no kopumā sešiem apsūdzētajiem šobrīd apcietinājumā neatrodas.

NBS komandieris Leonīds Kalniņš vērtējis, ka "šīs darbības bija iespējama tāpēc, ka šie četri noziedznieki (...) paredzēja, ka inventarizācijas komisija pēc vecās sistēmas neatklās viņu darbību". Tajā, ka preces no armijas noliktavas nestas laukā vairāku gadu garumā, armijas komandieris vaino arī lēno dokumentu apriti gan no Latvijas, gan no sadarbības partneru puses.