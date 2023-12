Jāatgādina, ka šis raidījums bija īpašs arī ar to, ka ar savu balsojumu skatītāji ne vien noteica uzvarētāju, bet arī palīdzēja kādam no 264 bērniem, kas šogad lūguši līdzcilvēku palīdzību labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" ietvaros. Visi šajā vakarā gūtie ieņēmumi no telefonbalsojumiem tiks novirzīti šai labdarības akcijai.