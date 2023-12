Konkurences padomes lēmuma dēļ OCTA polišu cenas nākamgad, visticamāk, pieaugs

"Ja tas izlīgums ir starp LTAB kā biedrību un Konkurences padomi tad jau mums kaut kur tā nauda jāņem. Un vienīgais risinājums ir ņemt to naudu attiecīgi no biedriem. Tā kā mēs no biedriem iekasējam vienā vai otrā veidā, bet no viņiem, no biedriem mums tā nauda ir jāpaņem. Un ilgākā laikā jāsamaksā KP," spriež Abāšins.