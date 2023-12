Rodiona Kurucs gūst 12 punktus, taču neglābj komandu no zaudējuma

Rodions Kurucs laukumā bija 36 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena piezīme, četras pārtvertas piespēles, piecas piezīmes, četri izprovocēti sodi, sakrājot +/- rādītāju +14 un efektivitātes koeficientu 13.