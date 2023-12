Rīgā atklās pirmo lielizmēra 3D betona drukāto vides objektu Baltijā

Viņiem palīdzēja Lauris Krauze no Latvijas Mākslas akadēmijas, izstrādājot skulptūras dizainu, un piesaistītie eksperti no pētniecības un inovāciju platformas "Morberga studija", kuri konsultēja par konstrukcijas dalījumu un montāžu. Tika piesaistīts arī būvinženieris Artūrs Veiss no "AB Claussen Latvia".