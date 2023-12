Apkopojums ⟩ Naudas pārdale un hipotekāro kredītu pārkreditēšana. Valdība pieņem virkni lēmumu

Dailes teātris par saviem līdzekļiem ir izstrādājis pārbūves projektu un saņēmis būvatļauju, un ir gatavs patstāvīgi uzņemties būvniecības ieceres realizāciju. Atbilstoši Dailes teātra sniegtajai informācijai ir noslēdzies iepirkums par būvdarbiem un provizoriskās pārbūves izmaksas patlaban tiek lēstas 3,7 miljonu eiro apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Patlaban Dailes teātra pamatkapitāls ir 151 318 eiro. Plānots, ka no 2024.gada pamatkapitāls būs 41,7 miljoni eiro, tai skaitā ieguldījums Mazās zāles pārbūvē 4,4 miljonu eiro vērtībā.

Saskaņā ar 2022.gada darbības rādītājiem Dailes teātra ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā no biļešu tirdzniecības, pērn bija 3 miljoni eiro, kas veidoja 45,15% no kopējiem kapitālsabiedrības izdevumiem 6,7 miljonu eiro apmērā kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.

Savukārt dotācija no valsts pamatbudžeta bija 3,6 miljoni eiro. Faktiski izlietota un uzskaitīta kā 2022.gada ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas 3,3 miljoni eiro jeb 49,04% no kopējiem kapitālsabiedrības izdevumiem kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.

Savukārt saskaņā ar 2023.gada deviņu mēnešu darbības rādītājiem kapitālsabiedrības pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā no biļešu tirdzniecības, šogad bija 2,7 miljoni eiro, kas veidoja 47,44% no kopējiem Dailes teātra izdevumiem, proti, 5,8 miljoniem eiro, kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Piešķirtā valsts budžeta dotācija no valsts pamatbudžeta bija 2,6 miljoni eiro.

