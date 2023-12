Ukraina tur aizdomās Krieviju jaudīgā kiberuzbrukumā mobilo sakaru operatoram

"Mūsu IT infrastruktūra tika būtiski bojāta, piekļuve bija ierobežota, mēs nevarējām pret to cīnīties virtuāli, tāpēc fiziski atvienojām "Kyivstar" no tīkla," atklāja Komarovs, piebilstot, ka uzņēmums joprojām strādā pie pakalpojumu atjaunošanas.