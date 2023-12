Igaunijā visneadekvātākie šoferi saņems Ziemassvētku kartītes no policijas

Gados jaunākais biežākais pārkāpējs ir 16 gadus vecs jaunietis no Harju apriņķa, kuru, neraugoties uz viņa nelielo vecumu, policija jau četras reizes apturējusi par nopietniem pārkāpumiem, tostarp par braukšanu bez autovadītāja apliecības, nereģistrēta transportlīdzekļa vadīšanu, braukšanu alkohola reibumā un vienu mēģinājumu bēgt no policijas.

59 no tiem, kas šogad pastkastē saņems "melno apsveikuma kartīti" no policijas, ir izraisījuši kopumā 66 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietuši 35 cilvēki. Viens no viņiem izraisīja pat trīs negadījumus, divus no tiem, būdams narkotisko vielu reibumā. Kopumā biežie pārkāpēji gada laikā ir izdarījuši 3235 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, par kuriem pēc tam kopumā tika sodīti ar vairāk nekā ceturtdaļmiljonu eiro lielu naudas sodu. 135 gadījumos viņiem tika apturētas autovadītāja apliecības darbība.