Riska grupās esošie aicināti vakcinēties pret gripu un Covid-19

Pašlaik ārstniecības iestādēs kopā vēl ir pieejamas vakcīnas "Efluelda" 12 300 devas, un līdz šim izlietoti 81% no kopējā apjoma, vakcīnas "Influvac Tetra" 17 500 devas (izlietoti 72% no kopējā apjoma) un deguna aerosola vakcīnas bērniem "Fluenz Tetra" 1700 devas (izlietoti 36% no kopējā apjoma).