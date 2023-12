FOTO UN VIDEO ⟩ Sniegputenis šoferus neliek mierā. Igaunijā vienā dienā notiek trīs smagas avārijas

Ap plkst. 18.45 ziņots, ka Mustamē mikrorajonā "Mercedes-Benz" šoferis, mēģinot izvairīties no auto, kas priekšā apstājies, nobraucis no ceļa un ietriecies sniega kupenā. Kritiena laikā auto apgāzies uz jumta. Laimīgā kārtā incidentā nebija cietušo.

Netālu no šīs avārijas notika vēl viens negadījums, kurā tika iesaistīts koplietošanas auto uzņēmuma "CityBee" BMW spēkrats – 18 gadus vecs jaunietis pie stūres nobrauca no ceļa, pamatīgi to sasitot. Negadījuma laikā šoferim iestājušās veselības problēmas, kuru dēļ viņš nogādāts slimnīcā.