Saeimas komisija lūgs Siliņu nekavējoties sasaukt demogrāfisko lietu padomi

Diskutējot par ataudzes jautājumu, komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA) kritizēja to, ka LM no savas puses nedod izvērstu redzējumu par to, kādi konkrēti uzdevumi būtu jārealizē, lai veicinātu dzimstību. LM pārstāvji iebilda, ka saskaņā ar pavasarī lemto, jautājuma virzība nonāca demogrāfisko lietu apakškomisijas pārraudzībā, bet Mitrevics pārmetumus noraidīja.