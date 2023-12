15. decembrī pasažieri varēs izbraukt ar trim jaunajiem elektrovilcieniem

AS "Pasažieru vilciens" visus 32 elektrovilcienus, kuri būs pilnībā gatavi "Vivi" vilciena pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2024. gada vidum. Katrs no tiem sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri.