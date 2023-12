PVO apsūdz tabakas nozari dezinformācijas izplatīšanā par e-cigaretēm

"Bērni jau agrā vecumā tiek vervēti un ievilināti e-cigarešu lietošanā, un viņiem var rasties atkarība no nikotīna," brīdināja PVO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss. PVO vēlas, lai valstis padarītu e-cigaretes mazāk pievilcīgas, aizliedzot aromatizētājus, samazinot nikotīna saturu un uzliekot nodokļus šiem produktiem.

Organizācija norādīja, ka bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem lieto e-cigaretes biežāk nekā pieaugušie visos PVO reģionos. Organizācija norādīja, ka Kanādā e-cigarešu lietošanas rādītāji pusaudžu vidū vecumā no 16 līdz 19 gadiem laikā no 2017. līdz 2022.gadam divkāršojās. Anglijā pēdējo trīs gadu laikā jauno lietotāju skaits ir trīskāršojies.