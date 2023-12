Judžu ģimenes kaimiņš atklāj savu versiju par pāra skandālu

Kā skaidroja kaimiņš, šobrīd vecākie Judžu pāra bērni atteikušies iet uz skolu, jo viņus nemitīgi ar jautājumiem par notiekošo skandālu bombardējot klasesbiedri. Neesot arī skaidrs, kā to risināt, taču Mārcis meklējot terapeitus, kas bērniem palīdzēs.

"Es esmu cilvēks, kurš pēdējos trīs gadus, kopš viņi nopirka zemi Siguldā no manis, ir atradies ar viņiem bieži kopā, gaļu kopā cepis, māju palīdzējis būvēt, bērni nākuši šurpu turpu. Tāpēc es zinu pilnīgi visu par šo ģimeni. Un šādam ārprātam es arī nekad nebūtu noticējis vēl trīs gadus atpakaļ, ko var darīt viena sieviete. Šeit konkrētā kundze ir sajukusi prātā no savas atriebības. Lielākā daļa no tā, ko viņa stāsta ierakstā, ir meli. Viņa nav laba bērnu māte, visus bērnus ir audzinājis un viņu problēmas ir risinājis Mārcis, un tas ir fakts," apgalvoja Dairis.