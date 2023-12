Polija līdz gada beigām saņems piecus miljardus eiro no iesaldētajiem līdzekļiem

Tusks sacīja, ka pieci miljardi eiro tiks saņemti simboliski pirms Ziemassvētkiem. Šī finansējuma mērķis ir palīdzēt ES valstīm atgūties no enerģētikas krīzes, kas sekoja Krievijas atkārtotajam iebrukumam Ukrainā pagājušajā gadā, un samazināt to atkarību no Krievijas fosilā kurināmā.