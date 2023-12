"National Geographic" nosauc nākamā gada 30 iekārojamākos ceļojumu galamērķus

Apgabals bijis apdzīvots desmitiem tūkstošu gadu, taču tikai 1624. gadā Tainaņas pamatus ielika holandieši, nodēvējot to par Fortzēlandiju. Tam sekoja gadsimtiem ilga citu tautu ietekme, sākot no ķīniešiem un spāņiem līdz japāņiem. Vēstures līkloči atstājuši arhitektūras bagātībā – no Vecās japāņu cīņas mākslas akadēmijas līdz Cjinu dinastijas laikmeta fasādēm, ko rotā sarkanas laternas.