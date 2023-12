Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā konstatēti pārkāpumi. IZM nekomentē, vai vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs

"IZM, izmantojot praksē bosingu, "profesionāli atkratījās", tiekot vaļā no "nevēlama balsta", no tehnikuma direktores, liekot viņai "labprātīgi" aiziet no darba. Tādējādi IZM un tās amatpersonu rīcību uzskatām par iepriekš sistēmiski plānotu un šobrīd realizētu "politisko pasūtījumu", kas vērsts uz tehnikuma likvidāciju vai to, ka tehnikumam ir jākļūst par kādas citas profesionālās izglītības struktūrvienību tuvākajā nākotnē," klāstīts vēstulē.