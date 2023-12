Četru gadu laikā iznīcināti 9000 hektāru mežu biotopi

No biotopu kartēšanas laikā uzskaitītajiem un datu bāzē reģistrētajiem meža biotopiem, četru gadu laikā (2020-2023) iznīcināti jau vairāk nekā deviņi tūkstoši hektāru (9100 ha) mežu biotopi, kas bija iereģistrēti arī datu bāzē "Ozols", ziņo LTV raidījums "de facto", atsaucoties uz VARAM informāciju. Biotopa konstatēšana neliedz veikt saimniecisko darbību mežā, savukārt juridiski lēmumi par to, kurus un kādā veidā no saskaitītajiem biotopiem iekļaut aizsargājamās teritorijās, aizvien nav pieņemti.