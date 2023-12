Vecāku šķiršanās – kā tā ietekmē bērnu un kā viņu netraumēt procesā? Komentē psiholoģe

Taču tajā gadījumā, kad divi partneri dzīvo intensīvi konfliktējošā vidē, viņi jau sen ir emocionāli un fiziski attālinājušies viens no otra, tad "dzīve kopā bērnu dēļ" diemžēl ir nesaprātīgs attaisnojums savai nespējai pieņemt izšķirošos lēmumus un sakārtot jautājumus no dimensijas uz "mēs" (mums kopīga māja, kredīts, bērni) uz dimensiju "es" (uzņemos atbildību par to, ka pats varēšu un centīšos tikt galā).