Pasaulē "pieticīgākā" Ziemassvētku eglīte pārdota par vairākiem tūkstošiem eiro

Ziemassvētku eglīte sastāv no 35 zariem, 12 ogām un sešiem mini svečturiem. Tā Dorotijas Grantas mājā Lesteršīrā nonāca 1920. gadā, kad viņai bija astoņi gadi, un viņa par to bija sajūsmā. Viņa to izrotāja ar vati, lai imitētu sniegu, jo pēc Pirmā pasaules kara bumbiņas bija pārāk dārgas.