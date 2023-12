"Rūtai ir veselības problēmas." Mārcis Judzis vairāk pastāsta šķiršanos no sievas

Mārcis ļoti saudzīgi runā par Rūtu, bet arī ir ļoti apbēdināts, ka viņa nav varējusi atrast veidu, kā abiem atrisināt visas šķiršanās lietas un bērnu audzināšanas jautājumu. "Rūtai ir veselības problēmas. Viņai psihiatrs ir izrakstījis zāles, bet viņa nedzer tās. Ir tik daudzi meli no viņas izskanējuši... Man nav spēka to visu atspēkot, un es pat negribu to darīt," tā Judzis.