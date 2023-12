No nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024. gada 12. februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Par šādu pavērsienu sašutumu neslēpa pašmāju sociālo tīklu lietotāji.