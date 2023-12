Rinkēvičs nosauc trīs lietas, kas, viņaprāt, ir vērtējamas pozitīvi valdības darbībā

Rinkēviča ieskatā, vajadzētu saņemties un pārdomāt, kā mēs varam iziet no ikdienas komforta zonas un runāt par lielajiem mērķiem, kas ir ne tikai izvirzāmi, bet arī piepildāmi, lai valsts būtu konkurētspējīgāka, lai ekonomikai būtu zināms izrāviens, lai iedzīvotājiem nebūtu sajūtas, ka Latvija atpaliek no kaimiņvalstīm.

"Viens otrs uzņēmējs to ir noformulējis, kā vairāk nopelnīt. Es teiktu, ka runa ir par to, kā vairāk veicināt tādu uzņēmēju darbu, kurā mūsu ekonomiskie rādītāji būtu labāki, nekā šobrīd prognozējami. Daudz lietas, par ko varēja lauzt šķēpus, kas tomēr bija būtiskas. Jāpiemin Stambulas konvencijas pieņemšana. Gaidīsim parakstu vākšanas rezultātus saistībā ar grozījumiem Notariālajā likumā. Gribētu, lai Saeimā būtu tik pat lielas diskusijas par to, kā mēs varam uzlabot valsts ekonomiku, enerģētiku, transportu, kā mēs varam uzlabot valsts ekonomiku. To es novēlu Saeimai un valdībai," sacīja Valsts prezidents.