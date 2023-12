"Vecs mežs" – tie nav tikai simtgadīgi koki

Nepieciešami elastīgi kritēriji

Eiropas Komisija ar šo dokumentu vēlas panākt, lai izpratne par to, kas ir veci meži, dažādās ES valstīs būtu salīdzināma, proti, valstis izmantotu tipveida indikatorus. Tas dotu iespēju apvienot dažādās datu kopas par Eiropas mežiem un atvieglotu to kartēšanu. Vienlaikus ES mēroga diskusijās uzskatāmi parādījās nepieciešamība pēc pietiekami elastīgiem kritērijiem, lai jēgpilni aprakstītu tik dažādās Eiropas meža ekosistēmas. Tādējādi

«Tā kā šis ir Eiropas Savienības līmeņa uzdevums, katrai no ES dalībvalstīm ir jāveic veco mežu noteikšana atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem. Šobrīd esam procesa vidū, un nav vēl daudz piemēru no citām Eiropas valstīm. To mēs varam ar pārliecību apgalvot, jo LVMI «Silava» jau trešo gadu organizē starptautisku forumu – konferenci, kas pulcina zinātniekus no visas Eiropas, lai diskutētu par veco mežu izpētes jautājumiem. Šobrīd Eiropā ir tikai daži piemēri, un tie attiecas uz Centrālo Eiropu, aprakstot Eiropas dižskābarža vecās audzes. Līdz šim dažādās valstīs tiek izmantoti virkne dažādu veco mežu indikatoru, kas nav savstarpēji harmonizēti Eiropas līmenī,» skaidro D.Zute, piebilstot, ka visbiežāk publikācijās par veciem mežiem tiek izmantots audzes vecuma kritērijs un neapsaimniekošanas kritērijs. Proti, ka mežā nav notikusi mežsaimnieciskā darbība, piemēram, jau 50 gadus. Šie pētījumi gan neattiecas uz veco mežu definēšanu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas izpratnē.