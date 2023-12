Piektdien Latvijā avārijās bojā gājuši divi cilvēki

Gājējs no gūtajām traumām mira notikuma vietā.

Negadījuma rezultātā automašīnas "Ford Fusion" vadītājs no gūtajām traumām mira notikuma vietā.

Svētku laikā, no piektdiena līdz pat 2.janvārim, policija papildus ikdienas satiksmes kontrolei iespēju robežās rīkos dažādas pārbaudes. Īpaša uzmanība tiks pievērsta konkrētiem satiksmes apdraudējumiem, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.