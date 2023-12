VIDEO ⟩ Zviedriem patīk spēlēt ar ripu, sacīja Bulāns

"Šodien treniņā piestrādājām pie aizsardzības un uzbrukuma zonām, atgriešanās no uzbrukuma un, protams, mazākuma. Gatavojamies kā katrai spēlei. Esam daudz spēlējuši pret zviedriem. Viņiem patīk spēlēt ar ripu, bieži velk to atpakaļ. Jau no pirmās sekundes spēlēsim savu spēli un skatīsimies, kā būs," stāstīja Bulāns.