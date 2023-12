VIDEO ⟩ Porziņģis ar "double-double" izceļas "Celtics" Ziemassvētku spēlē

Porziņģis, kurš izlaida iepriekšējo maču kreisās kājas potītes sastiepuma dēļ, pirmdien spēlēja 35 minūtes un 17 sekundes un realizēja deviņus no 11 divu punktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un četrus no septiņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja 11 bumbas zem groziem, sakrājot "double-double" ceturto reizi šosezon.