Rīgā ieviestas izmaiņas vairāku sabiedrisko transportu maršrutos

6.maršruta autobuss, kā līdz šim reisu uzsāka no galapunkta Biķeros, autobusi braucot no parka sāks apkalpot pasažierus no pieturas "Nīcgales iela". Līdz ar šīm izmaiņām tiks paplašinātas pasažieru iespējas posmā no pieturas "Nīcgales iela" līdz "Dreiliļupīte" sasniegt galamērķus Biķeru galapunktā agrāk nekā šobrīd. Autobusu atiešanas laiki no pieturvietas "Nīcgales iela" virzienā uz Biķeriem darba dienās plkst.4.50, 5.20, 5.49, brīvdienās plkst.5.10 un 6.