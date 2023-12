Satiksmes ministrs: vilciens no Rīgas uz Viļņu varētu braukt arī no rīta

"Katrs piektais tūrists Latvijā ir no Lietuvas un jaunatklātais maršruts padarīs mūsu kaimiņu viesu nokļūšanu līdz Rīgai un lidostai "Rīga" daudz ērtāku. Tāpat arī mēs esam ieguvēji no abu valstu galvaspilsētu savienojamības," norādīja Briškens.

Tāpat no trešdienas vilcieni kursēs katru dienu tiešajā maršrutā Viļņa-Kaišadore-Šauļi-Jonišķi-Jelgava-Rīga un atpakaļ. LTG Link" vilciens no rīta dosies ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā - no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni četras stundas un 15 minūtes, kas ir līdzīgi, kā braucot ar automašīnu.