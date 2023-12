VIDEO ⟩ "Ļoti ērti." Pasažieri vērtē vilcienu maršrutā Viļņa–Rīga–Viļņa

Daži pasažieri gan secinājuši, ka vilciena kursēšanas laiki ir labvēlīgāki tieši kaimiņiem, jo Rīgā tas piestāj no rīta un pēcpusdienā brauc atpakaļ, savukārt, braucot no Rīgas, Viļņā vilciens ierodas tikai vakarā, kas nozīmē, ka iebraucējiem jāpaliek pa nakti.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores - plkst.7.14, no Šauļiem - plkst.8.51, no Jonišķiem - plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā - plkst.10.43.