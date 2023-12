Šiliņš uzvarētā Vācijas bundeslīgas spēlē izceļas ar "double-double"

Šiliņš, laukumā pavadot 33 minūtes un 42 sekundes, realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Tāpat viņa rēķinā bija arī viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, divas piezīmes, otra labākā efektivitāte uzvarētāju rindās (24) un pozitīvs +/- rādītājs (+1).